Технология дополненной реальности AR: родной язык и устная традиция

Монгольская художественная галерея второй год подряд представила станцию ​​«Родной язык, устная традиция и ее проявления» на Всемирном культурном фестивале «Нүүдэлчин» («Nomads»), оживив родные языки и устные традиции с помощью технологии дополненной реальности AR.

Проявления родного языка и устной традиции охватывают 49 различных форм. К ним относятся монгольское письмо, каллиграфия, кириллица, тод и соёмбо, а также такие культурные формы, как ерөөл («благословение»), магтаал («хвала»), авга («отцовский»), нагац («материнский»), уе удам («поколение») и таван хошуу мал (пять видов скота). В совокупности они считаются «домами» языка и устной традиции.

С 2001 года Монгольская художественная галерея внедряет технологию дополненной реальности AR в свои экспозиции, предлагая зрителям динамичный и захватывающий опыт. Благодаря дополненной реальности AR редкие и ценные произведения искусства оживают, анимируются, сопровождаются музыкой и превращаются в интерактивные экспонаты.

Образовательные программы по искусству также проводятся в увлекательных форматах, которые увлекают посетителей всех возрастов. Яркое и захватывающее представление этих работ с помощью дополненной реальности AR играет важнейшую роль в передаче, распространении и сохранении нематериального культурного наследия Монголии в эпоху передовых технологий.

Традиционные картины часто оставались незамеченными зрителями, которые были склонны не замечать их более глубокого смысла. Однако с появлением технологии дополненной реальности AR теперь стало возможным привлекать внимание всего за 1–3 секунды, делая произведения искусства более яркими и живыми.

В перспективе AR Mongolia, также известная как «Argun», планирует разработать интерактивные образовательные карты для детей и молодёжи. Эти карты помогут пользователям определять возраст и пол животных, сочетая культурные знания с современными технологиями в увлекательной и доступной форме.

«Argun», — это передовая технология, которая связывает реальный мир с электронным контентом на основе вычислений искусственного интеллекта и алгоритмов распознавания. Работа монгольских инженеров, использующих передовые технологии, рекламируется крупными мировыми компаниями как технология, которая изменит жизнь людей, подобно созданию смартфонов.

Дополненная реальность (augmented reality, AR — «дополненная реальность») — результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды.

Дополненная реальность — воспринимаемая смешанная реальность, создаваемая с помощью компьютера с использованием «дополненных» элементов воспринимаемой реальности, когда реальные объекты монтируются в поле восприятия.

Среди наиболее распространенных примеров дополнения воспринимаемой реальности — параллельная лицевой цветная линия, показывающая нахождение ближайшего полевого игрока к воротам при телевизионном показе футбольных матчей, стрелки с указанием расстояния от места штрафного удара до ворот, «нарисованная» траектория полета шайбы во время хоккейного матча, смешение реальных и вымышленных объектов в кинофильмах и компьютерных или гаджетных играх и т. п.

В 1994 году Пол Милгром (Paul Milgram) и Фумио Кисино (англ. Fumio Kishino) описали континуум «виртуальность-реальность» (англ. Milgram's Reality-Virtuality Continuum) — пространство между реальностью и виртуальностью, между которыми расположены дополненная реальность (ближе к реальности) и дополненная виртуальность (ближе к виртуальности). Дополненная реальность — результат добавления к воспринимаемым как элементы реального мира мнимых объектов, обычно в качестве вспомогательной информации.

