Mongolia Energy Corporation объявляет о единогласном одобрении резолюций годового общего собрания акционеров

CentralAsia (MNG) - 27 августа 2025 года компания Mongolia Energy Corporation Limited успешно провела свое годовое общее собрание акционеров, на котором все предложенные резолюции были единогласно приняты акционерами.

Принятые решения включали переизбрание директоров, повторное назначение аудиторов и предоставление общего мандата на выпуск новых акций, что отражает сильную поддержку акционеров и уверенность в управлении компанией и ее стратегическом направлении.

Согласно последнему рейтингу аналитиков по акциям 0276 -1,39% ▼, рекомендуется держать, целевая цена — 0,50 гонконгских долларов. Полный список прогнозов аналитиков по акциям Mongolia Energy см. на странице прогноза акций HK:0276.

