Армения опровергла согласие изменить Конституцию в рамках договора с Баку

Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) - Армения в рамках договоренностей с Азербайджаном не брала на себя обязательства изменять Конституцию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, передает 1Lurer.

«Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу Конституцию», — сказал он.

В Конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить. Армянские власти уже готовят новый текст конституции, который должен быть утвержден на референдуме не ранее чем через год. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснял, что эта мера необходима не из-за азербайджанских требований, а из-за новых геополитических условий.

8 августа в Вашингтоне прошла встреча лидеров США, Армении и Азербайджана Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, в ходе которой было парафировано мирное соглашение. Азербайджанский лидер 27 августа заявил, что документ будет окончательно подписан после изменения армянской Конституции. «Насколько мы понимаем, они внесут поправку»,— отметил Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабии».