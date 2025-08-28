экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти РФ продлили запрет на экспорт бензина до конца октября
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Правительство России продлило запрет на экспорт бензина, сообщает ТАСС.

До 30 сентября запрет будет полным — он будет касаться как прямых производителей, так и простых ретейлеров.

С 1 октября бензин смогут экспортировать непосредственные производители, а экспортеры, у которых нет собственного производства, получат это право с 1 ноября.

Нынешний запрет должен был закончиться 31 августа. Он был введен еще в феврале для обычных ретейлеров, а в июле распространен на производителей.

Запреты на экспорт бензина в России вводятся практически ежегодно, обычно на время активных сельскохозяйственных работ.

Нынешним летом в РФ оптовые цены на бензин находятся на рекордных уровнях. Помимо традиционного сезонного фактора на это влияют участившиеся атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру — агентство Reuters подсчитало, что эти удары нарушили 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com