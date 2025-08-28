экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Bloomberg: Си Цзиньпин устроил крупнейшую чистку военного руководства Китая со времен Мао
Си Цзиньпин, председатель КНР
Си Цзиньпин, председатель КНР

CentralAsia (CA) -  Лидер Китая Си Цзиньпин отстранил от должности почти пятую часть генералов, которых лично назначил за время руководства страной. Часть из них находится под следствием, другие — в какой-то момент просто перестали появляться на публике. Об этом сообщает

 

Такой массовой чистки высшего военного состава в Китае не было со времен Мао Цзэдуна, отмечает агентство. Для сравнения, за время правления Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминя не было проведено ни одного расследования в отношении высших чинов Народно-освободительной армии Китая.

После анализа сюжетов китайского телевидения, парламентских бюллетеней и других открытых источников выяснилось, что за 13 лет правления Китаем господин Си отстранил от должности 17,7% генералов, которых сам же продвигал по карьерной лестнице. При этом почти все эти случаи пришлись на третий срок Си Цзиньпина, то есть после октября 2022 года, уточняет Bloomberg.

Более того, в результате действий в Центральном военном совете Китая (высший военный орган страны) осталось всего четыре члена. Это минимум за все время после правления Мао, отмечает агентство. Когда Си Цзиньпин только пришел к власти, их было семь.

