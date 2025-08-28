МИД Армении отреагировал на заявление об аренде маршрута Трампа на 99 лет

Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг информацию о 99-летней аренде «Маршрута Трампа», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянскую территорию. По его словам, земля под будущую инфраструктуру останется в собственности страны.

Как отметил Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении, сроки и технические параметры проекта еще предстоит обсудить, а его реализация должна пройти в рамках территориальной целостности и суверенитета Армении.

В проекте также предусмотрено участие США и третьего партнера, который будет заниматься строительством и управлением. До запуска маршрута необходимо провести демаркацию границы и построить пограничные пункты.

8 августа в Вашингтоне президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннюю декларацию, подтвердив намерение работать над мирным соглашением. Согласно документу, Армения готова передать маршрут под управление США. На пресс-конференции Дональд Трамп сообщил, что аренда «Маршрута Трампа» может продлиться до 99 лет.