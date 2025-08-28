экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Армении отреагировал на заявление об аренде маршрута Трампа на 99 лет
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг информацию о 99-летней аренде «Маршрута Трампа», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянскую территорию. По его словам, земля под будущую инфраструктуру останется в собственности страны.

Как отметил Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении, сроки и технические параметры проекта еще предстоит обсудить, а его реализация должна пройти в рамках территориальной целостности и суверенитета Армении.

В проекте также предусмотрено участие США и третьего партнера, который будет заниматься строительством и управлением. До запуска маршрута необходимо провести демаркацию границы и построить пограничные пункты.

8 августа в Вашингтоне президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннюю декларацию, подтвердив намерение работать над мирным соглашением. Согласно документу, Армения готова передать маршрут под управление США. На пресс-конференции Дональд Трамп сообщил, что аренда «Маршрута Трампа» может продлиться до 99 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com