экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Алиев: Азербайджан поддерживал целостность Украины с первых дней конфликта

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней вооруженного конфликта с Россией.

«Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения на Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать»,— сказал Алиев в интервью Al Arabiya.

Он подчеркнул, что Азербайджан, будучи страной, чья территориальная целостность была нарушена, поддерживает целостность всех других стран.

19 июля этого года Алиев впервые с начала боевых действий выразил поддержку Украине. Он заявил, что она «не должна соглашаться на оккупацию» и призвал Киев последовать примеру Баку, который добился возвращения Карабаха военным путем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова азербайджанского президента. Ответ Алиеву отправили по линии администрации президента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com