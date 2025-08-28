Алиев: Азербайджан поддерживал целостность Украины с первых дней конфликта

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней вооруженного конфликта с Россией.

«Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения на Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать»,— сказал Алиев в интервью Al Arabiya.

Он подчеркнул, что Азербайджан, будучи страной, чья территориальная целостность была нарушена, поддерживает целостность всех других стран.

19 июля этого года Алиев впервые с начала боевых действий выразил поддержку Украине. Он заявил, что она «не должна соглашаться на оккупацию» и призвал Киев последовать примеру Баку, который добился возвращения Карабаха военным путем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова азербайджанского президента. Ответ Алиеву отправили по линии администрации президента.