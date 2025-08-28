Россия нанесла массированный удар по Киеву

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы РФ атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами различных типов в ночь на 28 августа, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным властей, под удар попали жилые дома. В Дарницком районе в результате атаки разрушена часть пятиэтажного дома с первого по пятый этажи, сообщил глава Киева Виталий Кличко. Разбор завалов на месте удара продолжается.

Всего повреждения получили сотни объектов в шести районах Киева, в том числе жилые дома в Днепровском районе, заявил Ткаченко. В центре города поврежден торговый центр.

По информации властей на 8:08 утра, в результате атаки погибли восемь человек, в том числе 14-летняя девушка, ранения получили 38 человек, из них 30 госпитализированы. Данные о пострадавших уточняются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированный удар ВС РФ по Киеву — это «четкий ответ всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии».

Президент Украины призвал власти Китая и Венгрии отреагировать на произошедшее, а страны Запада — ввести новые санкции против России. «Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны», — заявил Зеленский.

До этого российские военные атаковали Киев беспилотниками и ракетами в ночь на 31 июля. Тогда в результате прилета по жилому многоэтажному дому в Святошинском районе погиб 31 человек.