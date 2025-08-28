экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
30 новых тренеров получили необходимые знания для усиления голоса молодежи

CentralAsia (MNG) -  Более 700 членов Детского совета Монголии по всей стране прошли обучение по глобальному Руководству ЮНИСЕФ по защите интересов молодежи — инструментарию, который помогает молодым людям понять суть адвокации, разрабатывать стратегии и принимать конструктивные меры по решению волнующих их вопросов. Об этом сообщил UNICEF Mongolia на своей странице в Facebook.

Благодаря 30 новым тренерам, охват программы будет расширен, что позволит большему числу детей и молодых людей укрепить свои навыки и реализовать молодежные проекты в новом учебном году.

Совместно с Ассоциацией скаутов Монголии и Главным управлением по развитию и защите детей и семьи, ЮНИСЕФ Монголии стремится дать молодым людям возможность открыто высказываться по наиболее важным вопросам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com