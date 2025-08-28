30 новых тренеров получили необходимые знания для усиления голоса молодежи

CentralAsia (MNG) - Более 700 членов Детского совета Монголии по всей стране прошли обучение по глобальному Руководству ЮНИСЕФ по защите интересов молодежи — инструментарию, который помогает молодым людям понять суть адвокации, разрабатывать стратегии и принимать конструктивные меры по решению волнующих их вопросов. Об этом сообщил UNICEF Mongolia на своей странице в Facebook.

Благодаря 30 новым тренерам, охват программы будет расширен, что позволит большему числу детей и молодых людей укрепить свои навыки и реализовать молодежные проекты в новом учебном году.

Совместно с Ассоциацией скаутов Монголии и Главным управлением по развитию и защите детей и семьи, ЮНИСЕФ Монголии стремится дать молодым людям возможность открыто высказываться по наиболее важным вопросам.

