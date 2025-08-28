Путин, Ким Чен Ын, Жапаров, Токаев, Мирзиёев, Вучич, Алиев: Военный парад в Китае посетят 26 иностранных лидеров
- Азия и мир, политика
- 15:03, 28 августа 2025
15:40, 28 августа 2025
CentralAsia (CA) - В памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае поучаствуют 26 иностранных лидеров, сообщает CCTV.
Как уточняет телеканал, среди гостей будут:
- президент России — Владимир Путин
- лидер КНДР — Ким Чен Ын
- король Камбоджи — Нородом Сиамони
- президент Вьетнама — Лыонг Кыонг
- президент Лаоса — Тхонглун Сисулит
- президент Индонезии — Прабово Субианто
- премьер-министр Малайзии — Анвар Ибрагим
- президент Монголии — Ухнаагийн Хурэлсух
- премьер-министр Пакистана — Шахбаз Шариф
- премьер-министр Непала — Кхадга Прасад Шарма Оли
- президент Мальдив — Мохамед Муиззу
- президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев
- президент Узбекистана — Шавкат Мирзиёев
- президент Таджикистана — Эмомали Рахмон
- президент Кыргызстана — Садыр Жапаров
- президент Туркменистана — Сердар Бердымухамедов
- президент Беларуси — Александр Лукашенко
- президент Азербайджана — Ильхам Алиев
- премьер-министр Армении — Никол Пашинян
- президент Ирана — Масуд Пезешкиан
- президент Конго — Дени Сассу-Нгессо
- президент Зимбабве — Эммерсон Мнангагва
- президент Сербии — Александр Вучич
- премьер-министр Словакии — Роберт Фицо
- лидер Кубы — Мигель Диас-Канель
- и.о. президента Мьянмы — Мин Аунг Хлаинг
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Агентство «Синьхуа» сообщало, что военно-воздушные подразделения китайской армии во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе их модернизированные модели.
