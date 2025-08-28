Путин, Ким Чен Ын, Жапаров, Токаев, Мирзиёев, Вучич, Алиев: Военный парад в Китае посетят 26 иностранных лидеров

CentralAsia (CA) - В памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае поучаствуют 26 иностранных лидеров, сообщает CCTV.

Как уточняет телеканал, среди гостей будут:

президент России — Владимир Путин лидер КНДР — Ким Чен Ын король Камбоджи — Нородом Сиамони президент Вьетнама — Лыонг Кыонг президент Лаоса — Тхонглун Сисулит президент Индонезии — Прабово Субианто премьер-министр Малайзии — Анвар Ибрагим президент Монголии — Ухнаагийн Хурэлсух премьер-министр Пакистана — Шахбаз Шариф премьер-министр Непала — Кхадга Прасад Шарма Оли президент Мальдив — Мохамед Муиззу президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев президент Узбекистана — Шавкат Мирзиёев президент Таджикистана — Эмомали Рахмон президент Кыргызстана — Садыр Жапаров президент Туркменистана — Сердар Бердымухамедов президент Беларуси — Александр Лукашенко президент Азербайджана — Ильхам Алиев премьер-министр Армении — Никол Пашинян президент Ирана — Масуд Пезешкиан президент Конго — Дени Сассу-Нгессо президент Зимбабве — Эммерсон Мнангагва президент Сербии — Александр Вучич премьер-министр Словакии — Роберт Фицо лидер Кубы — Мигель Диас-Канель и.о. президента Мьянмы — Мин Аунг Хлаинг

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Агентство «Синьхуа» сообщало, что военно-воздушные подразделения китайской армии во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе их модернизированные модели.