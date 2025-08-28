экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин, Ким Чен Ын, Жапаров, Токаев, Мирзиёев, Вучич, Алиев: Военный парад в Китае посетят 26 иностранных лидеров

CentralAsia (CA) -  В памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае поучаствуют 26 иностранных лидеров, сообщает CCTV.

Как уточняет телеканал, среди гостей будут:

  1. президент России — Владимир Путин
  2. лидер КНДР — Ким Чен Ын
  3. король Камбоджи — Нородом Сиамони
  4. президент Вьетнама — Лыонг Кыонг
  5. президент Лаоса — Тхонглун Сисулит
  6. президент Индонезии — Прабово Субианто
  7. премьер-министр Малайзии — Анвар Ибрагим
  8. президент Монголии — Ухнаагийн Хурэлсух 
  9. премьер-министр Пакистана — Шахбаз Шариф
  10. премьер-министр Непала — Кхадга Прасад Шарма Оли 
  11. президент Мальдив — Мохамед Муиззу
  12. президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев
  13. президент Узбекистана — Шавкат Мирзиёев
  14. президент Таджикистана — Эмомали Рахмон
  15. президент Кыргызстана — Садыр Жапаров
  16. президент Туркменистана — Сердар Бердымухамедов
  17. президент Беларуси — Александр Лукашенко
  18. президент Азербайджана — Ильхам Алиев
  19. премьер-министр Армении — Никол Пашинян
  20. президент Ирана — Масуд Пезешкиан
  21. президент Конго — Дени Сассу-Нгессо
  22. президент Зимбабве — Эммерсон Мнангагва
  23. президент Сербии — Александр Вучич
  24. премьер-министр Словакии — Роберт Фицо
  25. лидер Кубы — Мигель Диас-Канель
  26. и.о. президента Мьянмы — Мин Аунг Хлаинг

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Агентство «Синьхуа» сообщало, что военно-воздушные подразделения китайской армии во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе их модернизированные модели.

