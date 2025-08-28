В преддверии Дня независимости президент Узбекистана помиловал 523 осужденных

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 523 заключенных, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления. Документ был издан в преддверии празднования 34-летия независимости республики, уточняет пресс-служба главы государства.

Из числа помилованных 195 человек полностью освобождены от отбывания основного наказания, еще 147 осужденных освобождены условно-досрочно, назначенное в отношении 87 лиц наказание заменено на более мягкое. Также для 94 заключенных сокращены сроки лишения свободы.

Среди помилованных:

8 иностранцев;

45 женщин;

31 мужчина старше 60 лет;

220 граждан в возрасте до 30 лет, включая одного несовершеннолетнего;

15 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

В президентском указе отмечено, что ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных граждан к семье и близким. Также чиновники окажут содействие этим людям в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

Предыдущее подобное решение Мирзиёева было приурочено к празднику Рамазан хайит, который отмечался 30 марта. Тогда глава государства помиловал 488 осужденных.

В Узбекистане указы о помиловании издаются, как правило, трижды в год: накануне Рамазан хайита, Дня независимости страны, который отмечается 1 сентября, и Дня Конституции (8 декабря). В результате, к примеру, в 2024 году общее количество помилованных в стране составило 1431 человека.