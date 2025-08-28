Число погибших при ударе по Киеву выросло до 15, власти объявили траур
- 15:46, 28 августа 2025
|Предыстория: Россия нанесла массированный удар по Киеву
CentralAsia (CA) - Киевская городская военная администрация сообщила, что число погибших в результате российского удара по Киеву выросло до 15, 38 человек пострадали.
Ранее сообщалось о 8 погибших.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко писал, что 10 человек считаются пропавшими без вести, разбор завалов на месте удара по жилому дому в Киеве продолжается.
В Киеве 29 августа объявили днем траура в память о жертвах российской атаки.
