экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число погибших при ударе по Киеву выросло до 15, власти объявили траур
Предыстория: Россия нанесла массированный удар по Киеву

CentralAsia (CA) -  Киевская городская военная администрация сообщила, что число погибших в результате российского удара по Киеву выросло до 15, 38 человек пострадали.

Ранее сообщалось о 8 погибших.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко писал, что 10 человек считаются пропавшими без вести, разбор завалов на месте удара по жилому дому в Киеве продолжается.

В Киеве 29 августа объявили днем траура в память о жертвах российской атаки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com