Минобороны РФ сообщило о потоплении украинского корабля «Симферополь», Киев заявил о повреждении российского корабля в Азовском море

ГУР нанесло удар по российскому ракетному кораблю в Азовском море возле Крыма

CentralAsia (CA) - Российский морской дрон потопил средний разведывательный корабль (СРК) «Симферополь» Украины в устье Дуная, сообщает Минобороны РФ.

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в сообщении.

Власти Украины на момент публикации не комментировали это.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что его дроны нанесли удар по российскому малому ракетному кораблю в Азовском море, около Крыма.

В сообщении ГУР сказано, что ударом дрона была повреждена радиолокационная станция, был также атакован борт корабля проекта «Буян-М».

Украинская военная разведка утверждает, что корабль является носителем ракет «Калибр», «получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства».

В социальных сетях ГУР опубликованы видеокадры, на которых виден корабль и приближающийся к нему дрон.

Министерство обороны России также не комментировало данные об ударе по кораблю.