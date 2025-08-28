Постоянное население Узбекистана достигло 38 миллионов

CentralAsia (UZ) - Численность постоянного населения Узбекистана по данным на 9:35 28 августа достигла 38 миллионов, сообщил Национальный комитет по статистике.

Из общего числа численность мужского населения составляет 19 136 800, женского — 18 863 200 человек, или на 273,6 тысячи меньше.

На 1 января постоянное население Узбекистана составляло более 37,5 миллиона, увеличившись за 2024 год на 2%. В минувшем году рождаемость понизилась впервые с 2017 года — на 3,7%. В 2024 году также было заключено наименьшее число браков за последние 10 лет.

Отметку в 37 миллионов постоянного населения Узбекистана преодолел в ночь на 22 апреля 2024 года.

Постоянное население — это население, постоянно проживающее в конкретном населённом пункте или районе на момент регистрации, в том числе те, кто постоянно зарегистрирован в данном регионе, но временно не проживает.