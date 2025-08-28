Цены на бензин в России побили все рекорды, несмотря на запрет экспорта

CentralAsia (CA) - Ситуация с бензином в России этим летом обострилась: цены на АИ-92 и АИ-95 растут, а запрет на экспорт почти не помог. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные торгов и заявления экспертов.

С мая экспорт бензина упал почти в три раза, но это не остановило рост цен. Например, стоимость АИ-95 приблизилась к 78 тысячам рублей за тонну. Власти объясняют это сезонным спросом, ремонтом НПЗ и даже популярностью китайских машин, которые потребляют больше топлива.

Тем временем в регионах начались перебои с бензином. В Донецкой и Луганской народных республиках, Забайкальском крае, Приморье и Крыму жители жалуются на дефицит АИ-95. Чиновники винят в этом самих людей, якобы скупающих топливо впрок, но эксперты считают, что проблема глубже.

По мнению замглавы Института национальной энергетики Александра Фролова, причина в оптовых ценах, налогах и договоренностях между правительством и нефтяными компаниями. Он предупредил, что некоторые заправки могут прекратить продажу АИ-92 и АИ-95 из-за убытков.

При этом доцент РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов считает, что масштабного кризиса не будет. По его словам, Россия сталкивается с теми же проблемами, что и мировой рынок: плановые ремонты НПЗ и логистические сложности.

Ранее сообщалось, что рекордное подорожание бензина АИ-95 в России объяснили атаками беспилотников. В результате нападения могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тысяч тонн в сутки.