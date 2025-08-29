Легенды Barça скоро приедут в Монголию

CentralAsia (MNG) -

Компания Subeedei Star Projects LLC пригласила в Монголию в общей сложности 15 игроков легендарной футбольной команды мира FC Barcelona.

4 октября 2025 года на Центральном стадионе в Улан-Баторе состоится исторический матч с участием 15 игроков FC Barcelona!

Целью данного мероприятия является знакомство мира с монгольской культурой, поддержка развития детского спорта, содействие сотрудничеству ЮНИСЕФ в области социальной ответственности, а также объединение болельщиков «Барсы» и футбола с их кумирами.

Напомним, в июне 2024 года Академия Barça завершила свой первый футбольный лагерь в Монголии. В мероприятии, проходившем в течение пяти дней в столице страны, Улан-Баторе, приняли участие около семидесяти мальчиков и девочек. Участники смогли поиграть в футбол в стиле Barça под бдительным руководством каталонских тренеров, которые отработали у юных футболистов владение мячом, пас и креативность, от типичного атакующего подхода до характерной для стиля игры команды.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

