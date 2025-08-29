Сотрудники чрезвычайных служб будут учиться в китайской военной академии

Восемь военнослужащих, прошедших открытый отбор, объявленный Управлением по чрезвычайным ситуациям, подписали контракты на обучение в Китайской военной академии.

Бригадный генерал Ганзориг Цогтбаатар, первый заместитель и начальника штаба Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), встретился с офицерами и поздравил их, призвав их быть дисциплинированными во время учебы и усердно трудиться, чтобы поддерживать репутацию своей службы.

Офицеры будут изучать восемь специальностей в Военной академии Китая: военное командование, пехотное командование, компьютерные и сетевые технологии, сестринское дело, техническое обслуживание транспортных средств и обеспечение связи.

