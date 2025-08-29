экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сотрудники чрезвычайных служб будут учиться в китайской военной академии

CentralAsia (MNG) -  

Восемь военнослужащих, прошедших открытый отбор, объявленный Управлением по чрезвычайным ситуациям, подписали контракты на обучение в Китайской военной академии.

Бригадный генерал Ганзориг Цогтбаатар, первый заместитель и начальника штаба Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), встретился с офицерами и поздравил их, призвав их быть дисциплинированными во время учебы и усердно трудиться, чтобы поддерживать репутацию своей службы.

Бригадный генерал Ганзориг Цогтбаатар
Бригадный генерал Ганзориг Цогтбаатар

Офицеры будут изучать восемь специальностей в Военной академии Китая: военное командование, пехотное командование, компьютерные и сетевые технологии, сестринское дело, техническое обслуживание транспортных средств и обеспечение связи.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com