Монгольская финтех компания Invecore NBFI получила финансирование в размере $20 млн

Invecore NBFI получила финансирование в размере $20 млн для повышения финансовой доступности и устойчивости в Монголии

Invescore NBFI, монгольское дочернее предприятие ICFG Limited, получило финансирование в размере $20 млн от FMO Entrepreneurial Development Bank, часть которого будет направлена ​​на экологические инициативы, а оставшаяся часть — на поддержку кредитования микропредприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства в Монголии.

Данное финансирование направлено на расширение финансовой доступности и борьбу с изменением климата, способствуя диверсификации экономики Монголии, выходящей за рамки горнодобывающей промышленности. Кроме того, небанковский финансовый институт Invescore получил кредит в размере 3 миллионов долларов США от Фонда микрофинансирования EMF для усиления поддержки микропредприятий малого и среднего бизнеса, что будет способствовать дальнейшему экономическому развитию за счет роста бизнеса и создания рабочих мест.

Invescore NBFI, основанная в 2014 году, является крупнейшим небанковским финансовым учреждением Монголии, на долю которого приходится около 13% активов и кредитного портфеля сектора. Компания имеет 16 филиалов и 7 бизнес-центров, обслуживая более 82 000 клиентов в Монголии и Центральной Азии. Компания специализируется на предоставлении широкого спектра финансовых продуктов, в частности, кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства, и стремится расширять свою деятельность и партнерские отношения с международными финансовыми учреждениями для усиления своего влияния на финансовый сектор Монголии.

