Генерал-губернатор Австралии совершит государственный визит в Монголию

Генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин

По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин посетит Монголию с государственным визитом с 4 по 9 сентября 2025 года.

Этот визит, который станет первым в своем роде на уровне генерал-губернатора Содружества Австралии за 31 год, имеет большое значение для расширения и укрепления отношений и сотрудничества, которые Монголия развивает с Австралией, важным партнером и третьим соседом в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ходе визита президент Хурэлсух Ухнаа и губернатор Саманта Мостин проведут официальную встречу и обменяются мнениями по таким вопросам, как расширение отношений во всех возможных областях, включая политику, торговлю, инвестиции, образование и сельское хозяйство, укрепление связей между людьми и углубление сотрудничества на международном и региональном уровнях в рамках обязательства вывести отношения на уровень «всеобъемлющего партнерства».

В ходе своего визита губернатор Саманта Мостин планирует ознакомиться с австралийскими проектами и программами, реализуемыми в нашей стране, а также встретиться с представителями бизнеса.

Монголия и Австралийский Союз установили дипломатические отношения 15 сентября 1972 года. В настоящее время в Австралии проживают более 22 000 граждан Монголии.

Двустороннее взаимодействие активизировалось после демократических и рыночных реформ в Монголии в начале 1990-х годов. До настоящего времени основное внимание в отношениях уделялось содействию развитию и коммерческой деятельности в ресурсном секторе Монголии. Кроме того, существуют прочные связи между людьми и углубляется политическое взаимодействие. В 2008 году Монголия открыла посольство в Канберре.

Австралия открыла посольство в Улан-Баторе в декабре 2015 года.

Открытие посольства в Улан-Баторе является важной вехой в двусторонних отношениях, признавая, что Австралия является важным инвестором и источником опыта в добывающей отрасли, а также что Австралия и Монголия разделяют приверженность демократии и заинтересованность в открытом, основанном на правилах региональном порядке. Австралийская торговая комиссия (Austrade) открыла торговое представительство в Улан-Баторе для обслуживания потребностей австралийского бизнеса в 2011 году.

Связи между людьми между Австралией и Монголией продолжают активно развиваться. Стипендиальная программа «Australia Awards in Mongolia» позволила более 530 монголам (и их семьям) учиться в Австралии и создала активную сеть выпускников, которых ласково называют «моззи», многие из которых стали влиятельными монгольскими парламентариями, чиновниками и бизнесменами.

Австралия давно занимается волонтёрской деятельностью в Монголии. С 2002 года более 250 австралийских волонтёров внесли свой вклад в развитие Монголии, и в 2018–2019 годах было организовано около 22 новых волонтёрских стажировок.

Бизнес продолжает укреплять связи между Австралией и Монголией. Более 650 австралийцев проживают в Монголии, и ещё 1000 австралийцев постоянно находятся в Монголии в краткосрочных командировках. В настоящее время в Монголии работает более 50 австралийских компаний, большинство из которых заняты в горнодобывающей отрасли. Среди известных австралийских компаний – Rio Tinto (ведущий инвестор и разработчик рудника в проекте Оюу-Толгой стоимостью 7 миллиардов долларов), Thiess (контрактная добыча) и Minter Ellison (поставщик услуг), а также компании финансового сектора (CPS Securities и Garrison Capital).

Австралия и Монголия сотрудничают по глобальным и региональным вопросам, в том числе в области обороны и безопасности. Особое внимание в нашем сотрудничестве уделяется содействию международному миротворчеству и безопасности. Австралийцы и монголы вместе служили в миротворческих операциях ООН, в том числе в Южном Судане, где монгольские войска представлены более чем 800 человек. Обе страны также участвовали в коалиционных операциях в Ираке и Афганистане, а также в миротворческих операциях в Косово и Сьерра-Леоне. Австралия участвует в ежегодных миротворческих учениях Khaan Quest, проводимых Монголией.

Саманта Джой Мостин родилась 13 сентября 1965 года в Канберре. Саманта Мостин — австралийская бизнесвумен и адвокат, 28-й генерал-губернатор Австралии с 1 июля 2024 года.

Её отец, армейский полковник, окончил Королевский военный колледж в Дантруне и прослужил почти четыре десятилетия. Хотя она провела большую часть своих ранних лет в Канберре, будучи дочерью военного, ей приходилось много путешествовать, в том числе два года прожила в Аделаиде с бабушкой, пока её отец был во Вьетнаме. Она также жила в Мельбурне, США и Канаде.

Замужем за адвокатом Саймоном Беккетом из юридической конторы Maurice Byers Chambers в Сиднее и имеет дочь

Мостин занимает множество неисполнительных должностей в компаниях, государственном и частном секторах. Она работает адвокатом по вопросам, связанным с изменением климата, гендерным равенством, примирением с коренными народами и экологической устойчивостью. Её работа включает в себя роли в бизнес-стратегии, человеческих ресурсах, изменении культуры, управлении рисками и взаимодействии с сообществом.

В 2022 году правительство нового премьер-министра Энтони Албанизе назначило её председателем рабочей группы по экономическому равенству женщин. В 2023 году эта рабочая группа рекомендовала продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до одного год.

Мостина вступила в должность 1 июля 2024 года, сменив Дэвида Хёрли.

