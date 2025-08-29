ЮНИСЕФ организует благотворительную акцию «Каждому ребенку — КНИГА»

CentralAsia (MNG) -
ЮНИСЕФ призывает: «Осветите будущее детей, живущих в отдаленных сельских районах»
Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, чтобы сделать пожертвование.
Для детей, живущих в отдалённых районах Монголии, одним из самых значимых и важных подарков, которые мы можем предложить, является КНИГА.
В Монголии 3 из 10 детей в возрасте от 3 до 5 лет, проживающих в сельской местности, не имеют доступа к дошкольному образованию. Однако чтение книг дома с родителями может пробудить любопытство, углубить понимание и привить любовь к учёбе на всю жизнь, закладывая основу для подготовки к школе и будущих успехов.
Чтобы помочь преодолеть этот разрыв, ЮНИСЕФ Монголии приглашает вас присоединиться к кампании «Каждому ребёнку — КНИГА!», целью которой является распространение книг среди семей с детьми, не имеющими доступа к дошкольному образованию, в отдалённых районах 21 провинции Монголии.
источник: MiddleAsianNews