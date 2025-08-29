Монголия и Южная Корея откроют совместный центр исследований редких металлов

20 ноября 2023 года Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи и Министерство торговли, промышленности и энергетики (МТПЭ) Монголии провели первое заседание Совместного комитета по сотрудничеству в области редких металлов (далее – «Комитет») и церемонию открытия проекта Корейско-монгольского центра сотрудничества в области редких металлов, состоявшуюся 20 ноября в Улан-Баторе (Монголия). Целью проекта является развитие сотрудничества с Монголией в этой области.

Так, Монголия и Республика Корея планируют открыть в ноябре 2025 года Совместный центр исследований редких металлов.

К ноябрю планируется установить оборудование и материалы для монголо-корейского центра сотрудничества в области редких металлов (финансируемого за счёт официальной помощи развитию), который будет использоваться в качестве базы для корейских компаний, желающих развивать добычу полезных ископаемых в Монголии.

В рамках проекта будет создана лаборатория на базе государственного предприятия «Геологический научно-исследовательский и аналитический центр» для совместного изучения технологий обогащения редкоземельных элементов и руд редких металлов, локализации обогатительных технологий Республики Корея, подготовки кадров, а также поддержки сотрудничества предприятий двух стран в сфере редких металлов.

Генеральный директор Департамента государственного управления и госсекретарь Министерства промышленности и минеральных ресурсов (МПМР) Дашпурэв Буриад встретился с проектной группой Корейского института геологических наук и минеральных ресурсов (the Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources - KIGAM), реализующего агентства с корейской стороны, которое осуществляет создание Совместного монголо-корейского исследовательского центра редких металлов при грантовой помощи правительства Республики Корея.

Ожидается, что Корейский институт оценки и планирования энергетических технологий будет стимулировать разработку оловянных рудников и обеспечивать безопасность корейских цепочек поставок в Монголии путем реализации научно-исследовательского и опытно-конструкторского проекта по проверке технологий разработки оловянной руды, применения интеллектуальной добычи, подходящей для монгольских объектов, и обеспечения безопасности технологий для пилотных установок.

Кроме того, стороны также проведут совместную разведку ключевых полезных ископаемых в рамках сотрудничества между Корейским институтом геологических наук и минеральных ресурсов и Национальной геологической службой и Геологическим исследовательским и аналитическим центром для получения данных о месторождениях редких металлов в Монголии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

