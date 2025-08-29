От угля к чистой энергии: Монголия ищет пути энергетического перехода в Корее

CentralAsia (MNG) -

Лидеры подчеркивают важность объединения корейских технологий с обширными солнечными и ветровыми ресурсами Монголии для обеспечения «зеленого» роста.

«Форум проложит путь к новому сотрудничеству между двумя странами. Я уверен, что укрепление стратегического партнёрства между Монголией и Кореей приведёт к построению более здорового общества в будущем».

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Монголии Учрал Ням-Осор в своей вступительной речи на 4-м Форуме по стратегии будущего Республика Корея и Монголия, который состоялся в Правительственном дворце в Улан-Баторе 20 августа, передает The Korea Herald.

«У Монголии есть ресурсы для развития возобновляемой энергетики, и она проводит политику, направленную на привлечение инвестиций из Кореи. Это сыграет важную роль не только в двустороннем сотрудничестве, но и в укреплении энергетической безопасности в Северо-Восточной Азии», — сказал Учрал.

«Есть способы сотрудничества для поставок возобновляемой энергии и электроэнергии в Улан-Батор. Важно объединить экономические знания и возможности Кореи с ресурсами Монголии».

Учрал Ням-Осор

Он также отметил: «Энергоснабжение Улан-Батора в значительной степени зависит от угля, что приводит к загрязнению воздуха и наносит вред здоровью населения. Поэтому необходимо интегрировать возобновляемые источники энергии в энергетическую политику Монголии для обеспечения «зелёного» роста».

«Если корейские системы отопления и опыт «умных городов» будут внедрены в Монголии, они не только помогут решить проблему загрязнения воздуха в Улан-Баторе, но и сыграют решающую роль в улучшении здоровья граждан».

Учрал также выразил обеспокоенность по поводу опустынивания, вызванного изменением климата, которое, по его словам, угрожает животноводству и водной безопасности Монголии.

Он подчеркнул важность роли Кореи в передаче технологий и ноу-хау Монголии.

На следующей сессии, посвященной политике Монголии в области возобновляемых источников энергии, профессор Национального университета Кёнбук Соль Юн сказал: «Система отопления Монголии зависит от тепловой электростанции, построенной в 2014 году. Стоимость транспортировки угля достигает ₮100 тыс. ($27.85) за тонну, что создает финансовые трудности для шахт и обременяет местные бюджеты».

Он также проанализировал, что в сложившейся ситуации возникает необходимость перехода на возобновляемые источники энергии, поскольку это создает нагрузку на бюджеты местных органов власти.

Мөнх-Эрдэнэ Батхишиг, директор Министерства экономики и развития Монголии, подтвердил необходимость энергетической трансформации.

«Монголия обладает богатыми энергетическими ресурсами и стремится достичь энергетической самодостаточности, а в будущем стать страной-экспортером энергии», — сказал он.

«Мы продолжим оказывать различные формы поддержки для сдерживания инфляции, вызванной ростом цен на электроэнергию. После реализации наших запланированных энергетических проектов мы ожидаем, что они будут способствовать снижению счетов за электроэнергию».

Ганзориг Шагдарсурэн, директор Министерства энергетики страны, добавил, что к 2026 году правительство планирует выбрать проекты ветровой энергетики мощностью около 100 мегаватт и проекты солнечной энергетики мощностью 125 мегаватт посредством конкурсных торгов.

«Монголия располагает солнечными ресурсами в размере около 2200 гигаватт и потенциалом для установки ветряных электростанций мощностью до 1100 гигаватт. Это означает, что в будущем Монголия сможет производить 8 гигаватт электроэнергии в час», — сказал он.

авторы: Пак Сан Хён и Ха Ныль-бит

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения