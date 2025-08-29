Узбекистан и США обсудили расширение стратегического партнерства

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 августа принял специального посланника президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли, прибывшего в страну с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Посланник передал главе государства приветствие и поздравления от президента США Дональда Трампа по случаю Дня независимости Узбекистана.

На встрече были обсуждены перспективы расширения узбекско-американских отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества. Отмечены продуктивные контакты на разных уровнях, активное развитие политического диалога и межпарламентских связей. В прошлом месяце в конгрессе США прошли мероприятия в рамках Дня Узбекистана, а этой осенью состоится первое заседание расширенного диалога стратегического партнёрства.

Стороны подчеркнули эффективность взаимодействия в области безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.

США остаются важным экономическим партнёром Узбекистана: в 2024 году товарооборот вырос на 15%, а портфель совместных проектов превысил $11 млрд. На Ташкентском инвестиционном форуме в июне текущего года приняли участие свыше 100 американских компаний.

Был отмечен потенциал для реализации совместных проектов в сфере минеральных ресурсов, авиации, электротехники, сельского хозяйства, цифровых технологий, финансов, инноваций и образования.

Стороны также уделили внимание развитию регионального сотрудничества в формате «С5+1». Также обсуждён график предстоящих контактов и мероприятий.

