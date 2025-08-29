В Беларуси прошли инструкторско-методические занятия с командованием ОДКБ

CentralAsia (CA) - На полигоне «Лосвидо» 28 августа в Беларуси состоялись инструкторско-методические занятия с Командованием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Об этом сообщила пресс-служба учений ОДКБ.

Занятия были направлены на совершенствование организации управления, формирования и слаживания КСОР, что является одной из ключевых целей предстоящих совместных учений.

В мероприятии приняли участие должностные лица командования КСОР, Объединённого штаба ОДКБ, а также представители оборонных и силовых ведомств Кыргызстана, России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Офицеры Объединённого штаба представили порядок развертывания и организации работы на пункте управления, в том числе взаимодействие начальников родов войск, служб и подразделений. Особое внимание уделялось вопросам слаживания командования и мерам противодействия беспилотным летательным аппаратам на пунктах управления.

Отмечается, что материалы для занятий были подготовлены с учётом опыта Вооружённых сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции.

Мероприятие завершилось практическим показом работы поста визуального наблюдения и мобильной огневой группы по отражению атак БпЛА противника.