Европа столкнулась с рекордным сезоном лесных пожаров в 2025 году

- Азия и мир, происшествия
- 10:19, 29 августа 2025
- Просмотров: 206
CentralAsia (CA) - Европа переживает самый разрушительный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. С начала года на территории стран ЕС выгорело более 1 млн гектаров леса, что в четыре раза превышает показатель прошлого года и сопоставимо с площадью Корсики. Было зафиксировано свыше 1800 возгораний, а в атмосферу выброшено около 38 млн тонн углекислого газа. Европейские СМИ поделились статистикой пожаров за 2025 год.
Из 27 стран Евросоюза только Чехия, Эстония, Литва, Люксембург и Мальта избежали ущерба. Больше всего пожаров зарегистрировано в Италии и Румынии — вместе свыше 450 случаев.
Сильнее всего пострадали другие регионы:
- Испания — сгорело свыше 400 тыс. га,
- Португалия — более 260 тыс. га (около 3 % территории страны),
- Кипр — всего три пожара, но каждый обернулся масштабными разрушениями.
Главные причины — экстремальная жара и продолжительная засуха. Учёные отмечают, что изменение климата создаёт «идеальные условия» для распространения огня: высокая температура, сухая почва, низкая влажность и сильный ветер. В таких условиях даже малейшее возгорание превращается в огненный шторм.
Марк Паррингтон, эксперт Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, подчёркивает:
«Когда дуют горячие и сухие ветры, даже небольшое пламя может стремительно перерасти в масштабный пожар».
Александр Хельд, специалист Европейского института леса, добавляет:
«Система пожаротушения достигла предела. Нужно заранее адаптировать ландшафт — очищать кустарники, контролировать биомассу, создавать естественные преграды. Иначе справиться с будущими катастрофами будет невозможно».
Что предлагают специалисты?
- регулярная расчистка кустарников и сухой растительности;
- организация выпаса скота и контролируемые выжигания;
- устойчивое лесоводство без сплошных рубок;
- развитие агролесомелиорации и регенеративного земледелия.
Эксперты также предупреждают, что последствия трагедии будут ощущаться и после тушения огня: дым и связанные с ним заболевания дыхательных путей продолжат угрожать здоровью людей.
Таким образом, 2025 год уже вошёл в историю как рекордный по числу и масштабу лесных пожаров в Европе — и сезон ещё не завершён.