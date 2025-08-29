Европа столкнулась с рекордным сезоном лесных пожаров в 2025 году

CentralAsia (CA) - Европа переживает самый разрушительный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. С начала года на территории стран ЕС выгорело более 1 млн гектаров леса, что в четыре раза превышает показатель прошлого года и сопоставимо с площадью Корсики. Было зафиксировано свыше 1800 возгораний, а в атмосферу выброшено около 38 млн тонн углекислого газа. Европейские СМИ поделились статистикой пожаров за 2025 год.

Из 27 стран Евросоюза только Чехия, Эстония, Литва, Люксембург и Мальта избежали ущерба. Больше всего пожаров зарегистрировано в Италии и Румынии — вместе свыше 450 случаев.

Сильнее всего пострадали другие регионы:

Испания — сгорело свыше 400 тыс. га,

Португалия — более 260 тыс. га (около 3 % территории страны),

Кипр — всего три пожара, но каждый обернулся масштабными разрушениями.

Главные причины — экстремальная жара и продолжительная засуха. Учёные отмечают, что изменение климата создаёт «идеальные условия» для распространения огня: высокая температура, сухая почва, низкая влажность и сильный ветер. В таких условиях даже малейшее возгорание превращается в огненный шторм.

Марк Паррингтон, эксперт Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, подчёркивает:

«Когда дуют горячие и сухие ветры, даже небольшое пламя может стремительно перерасти в масштабный пожар».

Александр Хельд, специалист Европейского института леса, добавляет:

«Система пожаротушения достигла предела. Нужно заранее адаптировать ландшафт — очищать кустарники, контролировать биомассу, создавать естественные преграды. Иначе справиться с будущими катастрофами будет невозможно».

Что предлагают специалисты?

регулярная расчистка кустарников и сухой растительности;

организация выпаса скота и контролируемые выжигания;

устойчивое лесоводство без сплошных рубок;

развитие агролесомелиорации и регенеративного земледелия.

Эксперты также предупреждают, что последствия трагедии будут ощущаться и после тушения огня: дым и связанные с ним заболевания дыхательных путей продолжат угрожать здоровью людей.

Таким образом, 2025 год уже вошёл в историю как рекордный по числу и масштабу лесных пожаров в Европе — и сезон ещё не завершён.