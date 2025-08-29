Таджикистане падает производство хлопка: фермеры несут убытки, власти ищут выход из кризиса

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане продолжается спад в одной из ключевых аграрных отраслей — хлопководстве. За последние два года сбор хлопка сократился почти вдвое, что напрямую ударило по экспортным доходам страны. Об этом 29 августа сообщили СМИ Таджикистана.

Если в 2022 году в республике собрали 404,7 тыс. тонн хлопка, то к 2024 году объём снизился до 253,2 тыс. тонн. Аналогичная тенденция наблюдается и в переработке: выпуск хлопкового волокна упал с 127,1 тыс. тонн в 2022 году до 106,9 тыс. тонн в 2024-м.

Экспортные показатели также ухудшились. В прошлом году за границу было отправлено 100,5 тыс. тонн хлопкового волокна на сумму $170 млн, что на $28,5 млн меньше, чем годом ранее. При этом средняя экспортная цена упала до $1692 за тонну.

Основные покупатели таджикского хлопка — Иран (68%), Турция (15%), Китай (8,4%) и Россия (4,4%).

Эксперты называют несколько факторов падения урожаев:

неблагоприятный климат — из-за аномальных дождей посевная кампания задержалась на два месяца, а летняя жара и ошибки в агротехнике ухудшили качество урожая;

убыточность производства — закупочные цены (6–7 сомони за кг) не покрывают себестоимость (7–8 сомони);

нехватка специалистов — около 200 тысяч хозяйств работают без агрономов, предприятия — без квалифицированных кадров;

дорогая электроэнергия — энергозатраты составляют до 15 % себестоимости продукции, при этом сезонных льгот нет;

ограниченный доступ к кредитам, что мешает фермерам и текстильным предприятиям модернизироваться.

В Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана 26 августа прошло заседание межведомственного штаба, где обсуждались пути выхода из кризиса. Первый замминистра Ашурбой Солехзода отметил, что приоритетом остаётся не только наращивание объёмов сырья, но и развитие переработки хлопка внутри страны — до выпуска готовой текстильной продукции.

Власти внедряют льготы и стимулирующие меры, однако, по оценкам экспертов, пока они не дают ощутимого эффекта.

