«Народ Казахстана стал жертвой», - Токаев об испытаниях ядерного оружия

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Международный день действий против ядерных испытаний напомнил о трагедии казахстанского народа и призвал укреплять мир ради будущих поколений. Об этом президент Казахстана сообщил 29 августа в социальной сети X.

«Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Эта памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность – это высшие ценности, объединяющие всё человечество», - написал Касым-Жомарт Токаев.

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском полигоне в Казахстане проводились ядерные испытания — за этот период было осуществлено более 450 наземных и подземных взрывов. Последствия испытаний привели к серьёзному радиационному загрязнению и оказали негативное влияние на здоровье сотен тысяч жителей близлежащих территорий. 29 августа 1991 года полигон был официально закрыт, а Казахстан стал одной из первых стран, добровольно отказавшихся от ядерного оружия.

