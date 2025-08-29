Российские ПВО за ночь сбили 54 БПЛА
- 11:21, 29 августа 2025
CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 54 БПЛА. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
- 18 – над территорией Брянской области;
- 10 – над территорией Республики Крым;
- 9 – над акваторией Черного моря;
- 8 – над территорией Тверской области;
- 2 – над территорией Орловской области;
- 2 – над территорией Рязанской области;
- 2 – над территорией Тульской области;
- 1 – над территорией Курской области;
- 1 – над территорией Калужской области;
- 1 – над территорией Новгородской области.
