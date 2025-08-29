Российские ПВО за ночь сбили 54 БПЛА

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 54 БПЛА. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

18 – над территорией Брянской области;

10 – над территорией Республики Крым;

9 – над акваторией Черного моря;

8 – над территорией Тверской области;

2 – над территорией Орловской области;

2 – над территорией Рязанской области;

2 – над территорией Тульской области;

1 – над территорией Курской области;

1 – над территорией Калужской области;

1 – над территорией Новгородской области.