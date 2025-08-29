экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Индии обрушился 4-этажный самодельный дом, погибли 15 человек

CentralAsia (CA) -  В Индии произошло обрушение самодельного четырёхэтажного жилого дома, в результате чего погибли не менее 15 человек. Об этом 28 августа сообщило агентство PTI.

Инцидент произошёл примерно в 00:05 в районе Вирар (округ Палгар, штат Махараштра). Не разрешённое к строительству здание, рассчитанное почти на 50 квартир, обрушилось на соседний пустующий многоквартирный дом.

По данным очевидцев, большинство погибших находились на вечеринке по случаю дня рождения годовалой девочки, проходившей на четвёртом этаже. Именно в этот момент одно из крыльев здания обрушилось.

Начальник управления округа Палгар доктор Инду Рани Джахар подтвердила в четверг утром, что число жертв возросло до 15 человек. Она добавила, что Национальные силы реагирования на стихийные бедствия совместно с другими спасательными службами продолжают расчистку завалов, чтобы исключить возможность нахождения под ними пострадавших.

