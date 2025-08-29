В России выявлен первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья

CentralAsia (CA) - В России зарегистрировали первый в 2025 году завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом 29 августа сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболевший мужчина вернулся в Москву из поездки на Шри-Ланку, где находился 10 дней. Уже на следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге. Однако проведенное ПЦР-исследование в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора подтвердило наличие вируса чикунгунья. Для окончательной верификации диагноз также направлен в ГНЦ «Вектор».

Пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ведомство оперативно провело противоэпидемические мероприятия и подчеркнуло, что риска распространения инфекции в стране нет, так как чикунгунья передается исключительно через укусы инфицированных комаров и не передается от человека к человеку. При этом численность насекомых-переносчиков в России не представляет эпидемиологической опасности.

На пограничных пунктах продолжает работать система «Периметр», которая позволяет выявлять прибывающих из неблагополучных по инфекциям стран граждан с симптомами заболеваний.

Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, распространяющееся через укусы комаров рода Aedes. Симптомы включают высокую температуру и сильные боли в суставах, которые могут сохраняться длительное время. Болезнь редко бывает смертельной, специфического лечения нет — применяются жаропонижающие и обезболивающие средства.