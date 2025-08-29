экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД РФ назвал Узбекистан суверенным государством после заявлений Мирзиеева о Киеве и Баку
Мария Захарова
Мария Захарова

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан является суверенным государством. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента республики Шавката Мирзиеева о Киеве и Баку.

«Я хотела бы сказать, напомнить, что Республика Узбекистан является суверенным государством. Она самостоятельно определяет и ведет свою внешнюю политику, направленную в том числе на всемерное укрепление и развитие добрососедских и конструктивных связей с ближними и дальними соседями», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия дорожит своими связями с Узбекистаном, в том числе совместной работой в СНГ, ШОС, ООН и ЕАЭС. По ее словам, отношения между странами носят дружественный и обоюдовыгодный характер, а также имеют статус и характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

19 августа Мирзиеев отметил роль Азербайджана как «стратегического моста» между Центральной Азией и Европой. По его словам, Ташкент ценит готовность президента республики Ильхама Алиева участвовать в новых региональных процессах.

25 августа президент Узбекистана направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поздравление с днем независимости страны, за что получил от него слова благодарности «за позицию». В поздравлении отмечалась долгосрочность сотрудничества двух стран и надежда на его продолжение.

