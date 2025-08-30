Нарантуяа завоевала бронзовую медаль на турнире «WPA - EPBF Heyball European Open» в Германии

CentralAsia (MNG) - Турнир по бильярду WPA European Heyball Open-2025 проходил в Германии с 25 по 27 августа. Чемпион Азии НАРАНТУЯА Баярсайхан завоевала бронзовую медаль соревнований.

Нарантуяа Баярсайхан

В категории, в которой она участвовала, ФИШЕР Келли из Великобритании завоевала золотую медаль, а ШИ Тяньци из Китая — серебряную.

источник: MiddleAsianNews

