Нарантуяа завоевала бронзовую медаль на турнире «WPA - EPBF Heyball European Open» в Германии

CentralAsia (MNG) -  Турнир по бильярду WPA European Heyball Open-2025 проходил в Германии с 25 по 27 августа. Чемпион Азии НАРАНТУЯА Баярсайхан завоевала бронзовую медаль соревнований.

Нарантуяа Баярсайхан
Нарантуяа Баярсайхан

В категории, в которой она участвовала, ФИШЕР Келли из Великобритании завоевала золотую медаль, а ШИ Тяньци из Китая — серебряную.

источник: MiddleAsianNews

