Между Афганистаном и Таджикистаном произошло вооруженное столкновение

CentralAsia (CA) - В приграничном районе Даванг афганской провинции Бадахшан 24 августа произошло вооружённое столкновение между Афганистаном и Таджикистаном.

Как сообщает издание Shana news, в результате инцидента с применением оружия погиб один талиб, а четверо получили ранения. По данным местных источников, основной причиной столкновения стало присутствие китайских горнодобывающих компаний и разрушение русла реки Амударья.

Как пишет издание, отношения между Талибаном и Таджикистаном остаются напряженными с 1990-х годов. Таджикистан поддерживал противников Талибана, в частности Национальный фронт сопротивления, и принимал у себя таких деятелей, как Ахмад Масуд и Амрулла Салех. Талибы рассматривают эту поддержку как прямое вмешательство во внутренние дела Афганистана.

Afghanistan International сообщил, что после столкновений между силами Талибана и таджикскими пограничниками в приграничной зоне Даванг состоялась встреча представителей Талибана и таджикских военных.

На этой встрече помимо обсуждения вопроса речной воды и горнодобывающих компаний представители Талибана и Таджикистана обвинили друг друга в укрывательстве и подготовке противников на афганской и таджикской территории.