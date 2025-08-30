Президент Беларуси Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай.

Как сообщает пресс-служба президента, 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения.

Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри «шанхайской семьи», обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.

Как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.

Президент Беларуси также примет участие в саммите в формате «ШОС плюс». К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.

По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.