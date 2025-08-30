На территорию Казахстана смещается Западный антициклон, ожидается похолодание

CentralAsia (KZ) - На территорию Казахстана начинает смещаться Западный антициклон, сообщает Казгидромет.

Подпитываемый холодными воздушными массами он принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части страны – на севере и востоке страны в дневные часы столбики термометров опустятся до +12…+17.

Жители южных регионов ощутят приближение осени – ожидается спад жары до +23…+28.

Только запад Казахстана будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до сильной жары +32…+37.

30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке в центре страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туманы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения