экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На территорию Казахстана смещается Западный антициклон, ожидается похолодание

CentralAsia (KZ) -  На территорию Казахстана начинает смещаться Западный антициклон, сообщает Казгидромет.

Подпитываемый холодными воздушными массами он принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части страны – на севере и востоке страны в дневные часы столбики термометров опустятся до +12…+17.

Жители южных регионов ощутят приближение осени – ожидается спад жары до +23…+28.

Только запад Казахстана будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до сильной жары +32…+37.

30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке в центре страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туманы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com