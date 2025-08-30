экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Госсекретарь США Рубио объявил об официальном закрытии агентства USAID

CentralAsia (CA) -  Государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что агентство USAID официально закрывается.

Часть программ USAID была передана Госдепартаменту для дальнейшего управления, сообщил в соцсети госсекретарь США Марко Рубио.

Агентство прекратило администрирование программ иностранной помощи с 1 июля. До конца сентября планируется закрыть все зарубежные представительства агентства.

«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после передачи небольшого набора основных программ в Госдепартамент USAID официально закрывается», - написал Рубио.

United States Agency for International Development / USAID — независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской помощью за рубежом и содействием развитию.

