Госсекретарь США Рубио объявил об официальном закрытии агентства USAID

- Азия и мир, политика
- 10:57, 30 августа 2025
CentralAsia (CA) - Государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что агентство USAID официально закрывается.
Часть программ USAID была передана Госдепартаменту для дальнейшего управления, сообщил в соцсети госсекретарь США Марко Рубио.
Агентство прекратило администрирование программ иностранной помощи с 1 июля. До конца сентября планируется закрыть все зарубежные представительства агентства.
«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после передачи небольшого набора основных программ в Госдепартамент USAID официально закрывается», - написал Рубио.
United States Agency for International Development / USAID — независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской помощью за рубежом и содействием развитию.
I joked with @POTUS that I had four jobs. He told me to give one to my friend @RussVought47. So I did.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 29, 2025
⁰Since January, we’ve saved the taxpayers tens of billions of dollars. And with a small set of core programs moved over to the State Department, USAID is officially in close…