Кто поедет на саммит ШОС в Китае? Список

CentralAsia (KZ) - В Китае с 31 августа по 1 сентября пройдет совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщил на пресс-конференции помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь, на саммите соберутся лидеры более 20 стран.

Так, на мероприятие приглашены:

- президент России Владимир Путин;

- президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

- президент Беларуси Александр Лукашенко;

- премьер-министр Индии Нарендра Моди;

- президент Ирана Масуд Пезешкиан;

- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;

- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;

- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;

- президент Азербайджана Ильхам Алиев;

- премьер-министр Армении Никол Пашинян;

- глава правительства Камбоджи Хун Манет;

- президент Мальдив Мохамед Муиззу;

- премьер-министр Непала Шарма Оли;

- глава Кабинета министров Египта Мустафа Мадбули;

- председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;

- президент Индонезии Прабово Субианто;

- президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;

- глава правительства Вьетнама Фам Минь Тинь.

«Лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам Тяньцзинского саммита, председательство в Организации перейдет к Кыргызстану, в связи с чем глава государства на саммите представит приоритеты предстоящего председательства нашей страны в ШОС», - ранее сообщал заведующий отделом внешней политики Администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

