Кто поедет на саммит ШОС в Китае? Список

CentralAsia (KZ) - В Китае с 31 августа по 1 сентября пройдет совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщил на пресс-конференции помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь, на саммите соберутся лидеры более 20 стран.
Так, на мероприятие приглашены:
- президент России Владимир Путин;
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- президент Беларуси Александр Лукашенко;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президент Ирана Масуд Пезешкиан;
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- глава правительства Камбоджи Хун Манет;
- президент Мальдив Мохамед Муиззу;
- премьер-министр Непала Шарма Оли;
- глава Кабинета министров Египта Мустафа Мадбули;
- председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
- президент Индонезии Прабово Субианто;
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
- глава правительства Вьетнама Фам Минь Тинь.
«Лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам Тяньцзинского саммита, председательство в Организации перейдет к Кыргызстану, в связи с чем глава государства на саммите представит приоритеты предстоящего председательства нашей страны в ШОС», - ранее сообщал заведующий отделом внешней политики Администрации президента Сагынбек Абдумуталип.