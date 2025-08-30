Таможенники Узбекистана передали задержанные древние ценности в музей Центра исламской цивилизации
CentralAsia (KZ) - На железнодорожном пограничном посту «Келес» таможенники пресекли попытку незаконного ввоза уникальных исторических предметов. По предварительным оценкам, стоимость изъятых артефактов составляет около 400 млн сумов.
Как сообщили в Государственном таможенном комитете Узбекистана, задержанные ценности были переданы в фонд музея Центра исламской цивилизации.
В комитете отметили, что подобные находки имеют особое значение для сохранения культурного и исторического наследия страны.
