Таможенники Узбекистана передали задержанные древние ценности в музей Центра исламской цивилизации

CentralAsia (KZ) - На железнодорожном пограничном посту «Келес» таможенники пресекли попытку незаконного ввоза уникальных исторических предметов. По предварительным оценкам, стоимость изъятых артефактов составляет около 400 млн сумов.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете Узбекистана, задержанные ценности были переданы в фонд музея Центра исламской цивилизации.

В комитете отметили, что подобные находки имеют особое значение для сохранения культурного и исторического наследия страны.

