экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин и Эрдоган обсудят украинское урегулирование 1 сентября
Архивное фото
Архивное фото

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как пишет «Коммерсант», в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, мировая политика, а также украинское и ближневосточное урегулирование.

«Эта встреча станет первой очной беседой двух лидеров в 2025 году. Ранее господин Путин и господин Эрдоган активно общались по телефону», - отметил помощник главы государства.

Визит российского президента в Китай запланирован на 31 августа, и он продлится четыре дня. Помимо переговоров с турецким коллегой, Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет встречи с другими лидерами государства — участников ШОС и партнеров по организации. На саммите будут присутствовать более 20 глав государств и представители 10 международных организаций. Одной из тем обсуждения станут отношения с США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com