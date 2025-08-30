экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта Казахстана.

Как говорится в постановлении правительства Республики Казахстан, он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Еркинбаев родился в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2002), Алматинский экономический университет (2005), а также Парижскую школу бизнеса НЕС при Международной академии бизнеса. Имеет степень МВА.

Работал генеральным директором горнолыжного курорта «Шымбулак» и высокогорного спорткомплекса «Медеу». Также занимал должность директора зоопарка г. Алматы. Был председателем правления АО НК Kazakh Tourism.

Он занимал должность вице-министра туризма и спорта с 6 ноября 2023 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com