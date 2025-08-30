Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта Казахстана

CentralAsia (KZ) - Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта Казахстана.

Как говорится в постановлении правительства Республики Казахстан, он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Еркинбаев родился в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2002), Алматинский экономический университет (2005), а также Парижскую школу бизнеса НЕС при Международной академии бизнеса. Имеет степень МВА.

Работал генеральным директором горнолыжного курорта «Шымбулак» и высокогорного спорткомплекса «Медеу». Также занимал должность директора зоопарка г. Алматы. Был председателем правления АО НК Kazakh Tourism.

Он занимал должность вице-министра туризма и спорта с 6 ноября 2023 года.

