В июле Узбекистан увеличил экспорт газа в Китай, но сократил импорт из России и Туркменистана

CentralAsia (UZ) - В январе-июле 2025 года Узбекистан импортировал газа больше, чем экспортировал, следует из данных Национального комитета по статистике, которые изучил Spot.

За первые семь месяцев импорт голубого топлива из Туркменистана и России сократился на 30,6% — до $734 млн. Если в январе поставки природного газа составили $27,8 млн, то в феврале сократились до $8 млн, а в марте — до $2,7 млн. В апреле импорт газа вырос до $112 млн, в мае — до $135 млн, в июне — до $286,3 млн, а в июле снизился до $162,2 млн.

С начала года экспорт газа в Китай увеличился на 38,2% — до $438,6 млн. В частности, в январе было поставлено газа в КНР на $21,8 млн, в феврале — на $20,2 млн, в марте — на $52,3 млн, в апреле — на $105,4 млн, в мае — на $88,3 млн, в июне — на $66,9 млн, в июле — на $83,7 млн.

Однако сведения Нацстаткома немного отличаются от данных Главного таможенного управления Китая, согласно которым Узбекистан в январе-мае экспортировал газ на $460 млн, что на 51,2% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Кроме того, китайская таможня сообщает об уменьшении месячного объема поставок природного газа из Узбекистана на 8,95% — с июньских $103,72 млн до $94,43 млн (рост на 36,49% к июлю 2024 года).

Лидерство по экспорту газа в Китай удерживает Россия, которая поставила голубого топлива на $5,69 млрд за первые семь месяцев этого года. На втором месте расположился Туркменистан — $4,95 млрд. Далее следуют Мьянма ($922,1 млн), Казахстан ($599,5 млн), а также США и Италия с незначительными объемами.

Ранее Spot писал, что в Узбекистане продолжат выделять субсидии на газ, горячую воду и отопление до 2029 года.