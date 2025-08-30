Апелляционный суд США отменил ряд тарифов Трампа

CentralAsia (CA) - Федеральный апелляционный суд США 29 августа отменил многие пошлины президента Дональда Трампа, заявив, что он незаконно воспользовался чрезвычайными полномочиями для введения импортных пошлин. Об этом пишет CNN.

Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях не разрешает введение пошлин, подобных тем, для которых Трамп использовал этот закон в начале этого года, заявил Апелляционный суд по федеральному округу в неподписанном мнении, поддержавшем решение суда низшей инстанции против введенных Трампом пошлин.

Судьи отметили, что «беспрецедентные тарифы» Трампа являются превышением его полномочий, поскольку возможность вводить налоги, включая тарифы, является «основным полномочием Конгресса», которое Конституция предоставляет законодательной власти.

Тарифы пока остаются в силе, поскольку суд отложил исполнение своего решения до октября. Это даёт администрации Трампа время подать апелляцию в Верховный суд.

«Все пошлины остаются в силе! - написал Трамп вечером в пятницу в социальных сетях. - Если эти пошлины когда-нибудь отменят, это станет полной катастрофой для нашей страны».

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что приостановка действия тарифов администрации «приведет к опасному дипломатическому конфузу», нарушит текущие переговоры и создаст риск ответных мер со стороны других стран.

Аналогичным образом министр торговли Говард Лютник написал, что решение против тарифов Трампа нанесет «непоправимый вред» США и рискует «свернуть» торговые соглашения, о которых Трамп уже объявил, например, соглашения с Европейским союзом, Соединенным Королевством и Японией.

Однако адвокат истцов заявил, что это решение продемонстрировало существенное ограничение президентских полномочий Трампа, хотя сам Трамп утверждал, что его полномочия огромны и не имеют себе равных в правительстве США.

В своем заявлении в пятницу Белый дом защитил полномочия президента по введению импортных пошлин с использованием закона о чрезвычайном экономическом положении.

Генеральный прокурор Пэм Бонди заявила в социальных сетях, что администрация подаст апелляцию.

Дело рассматривалось полным составом Федерального апелляционного суда. Семь судей вынесли решение против Трампа, а четверо выразили несогласие с решением суда.

Хотя большинство судей постановило, что Трамп превысил свои полномочия, воспользовавшись законом о чрезвычайном положении для введения пошлин, они отказались полностью их блокировать. Вместо этого суд вернул два иска против пошлин в суд низшей инстанции, чтобы ещё раз рассмотреть, не зашёл ли он слишком далеко, заблокировав пошлины на всей территории страны.