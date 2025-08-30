экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сильные дожди обрушились на Лахор, риск наводнений возрос по всему Пакистану

CentralAsia (CA) -  Новый муссонный сезон принёс сильные дожди в несколько городов Пакистана, пишет Daily Times.

В Лахоре прошли небольшие ливни, а в горной станции Мурри периодически проходили сильные ливни. В Азад Кашмире, Мирпуре и Багхе прошли сильные дожди, что повысило риск наводнений на реках и ручьях. Власти предупредили об увеличении вероятности наводнений в низинных районах из-за разлива водных путей.

Дожди также обрушились на Абботтабад, Наровал, Ферозвалу, Бахавалнагар и другие регионы. Вода скопилась во многих низинных районах, что привело к перебоям в электроснабжении. В нескольких районах произошли перебои с электроснабжением из-за обрывов линий электропередач во время штормов.

В Лахоре молния убила двух человек. В Ферозвале женщина погибла после обрушения крыши её дома. Ещё три человека получили травмы в результате проливных дождей. Спасательные службы продолжают работать в пострадавших районах, оказывая помощь и восстанавливая безопасность.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями объявило о сильных дождях до 2 сентября. Ожидается, что в Пенджабе, Хайбер-Пахтунхве, Белуджистане и Синде ожидаются ливни. Ситуация с наводнениями может обостриться вдоль рек Рави, Сатледж и Ченаб.

Власти призывают жителей сохранять осторожность и быть готовыми к продолжающимся суровым погодным условиям. Для уязвимых районов разработаны планы эвакуации и проводятся мероприятия по оказанию помощи.

