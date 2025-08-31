Кубок Азии по баскетболу среди юношей до 16 лет 2025 года впервые проходит в Монголии

Кубок Азии ФИБА среди игроков до 16 лет — это не просто чемпионат. Это одна из крупнейших площадок для выявления будущих звёзд мирового баскетбола и начала их карьеры.

Четыре лучшие команды турнира напрямую квалифицируются на чемпионат мира среди команд до 17 лет, и с этого момента карьера молодых спортсменов выходит на новый уровень.

Скауты из НБА, NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта) и ведущих европейских и азиатских клубов приезжают сюда, чтобы специально понаблюдать за будущими талантами и проложить им путь в самые престижные лиги мира.

Многие знаменитости, вписавшие свои имена в историю мирового спорта, начинали свою карьеру на соревнованиях в этой возрастной группе. Например, суперзвезда НБА Лука Дончич вышел на международную арену после того, как играл за Словению на чемпионате Европы среди игроков до 16 лет 2012 года, где получил награду MVP. Ярким примером является японская звезда Руи Хатимура, который впервые проявил себя на Кубке Азии среди игроков до 16 лет в 2013 году, был призван в НБА и теперь является одним из лучших игроков мира.

Лука Дончич

Руи Хатимура

Поэтому игроки, отличившиеся в Кубке Азии среди игроков до 16 лет, всего несколько лет спустя принимают участие в крупных мировых турнирах, таких как НБА, Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Будущие звезды монгольской сборной примут участие в Кубке Азии по баскетболу среди юношей до 16 лет 2025 года, который пройдет в Улан-Баторе с 31 августа по 7 сентября 2025 года. 16 лучших команд Азии будут соревноваться на арене «M Bank» и в спортивном комплексе «Буянт-Ухаа».

Всего на этих соревнованиях Монголию представят 12 молодых спортсменов, и есть большая вероятность, что среди них появятся новые звезды, которые в будущем сделают себе имя на весь мир.

Татар С.Майдар

