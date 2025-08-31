Израильский авиаудар по Йемену унес жизни членов правительства хуситов

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 10 членов правительства, сформированного йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», погибли в результате израильского удара по Сане 28 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в движении.

Среди погибших оказались заместитель главы правительства Джаляль ар-Рувейшан, министр иностранных дел Джамаль Амер, министр информации Хашем Шарафаддин, министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр экономики Муин аль-Махакри, министр юстиции Муджахид Ахмед, министр транспорта Мухаммед Кахим, министр труда Самир Баджала, министр образования Хасан ас-Саади и министр спорта Мухаммед аль-Маулид.

В субботу «Ансар Аллах» официально подтвердило гибель главы правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави и нескольких его коллег-министров, не назвав их поименно. Новым премьером назначен первый заместитель погибшего — Мухаммед Мифтах.

По данным источника, при ударе также погибли заместитель министра внутренних дел, глава канцелярии правительства хуситов и высокопоставленный командир движения Сахра аш-Шаркаби, отвечавший за планирование военных операций.

В социальных сетях ранее появились сообщения о возможной гибели министра обороны Мухаммеда Насера аль-Атефи. Однако подконтрольное хуситам агентство Saba распространило его заявление, в котором он заявил о готовности продолжить противостояние с Израилем. Других подтверждений его выживания пока нет.

По информации телеканала N12, целью авиаудара стали высокопоставленные члены «Ансар Аллах», в том числе министр обороны и начальник Генштаба. Израильская армия заявила, что удар был нанесен по военному объекту повстанцев во время телевизионного обращения лидера движения Абдель Малика аль-Хуси. Всего авиация Израиля нанесла более 10 ударов по месту, где собрались члены хуситского правительства.