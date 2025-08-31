экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
// ТАСС

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь (Китай) с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 31 августа сообщили российские СМИ. 

Путина встретили так же, как и других глав государств: с почётным караулом и красной дорожкой. У трапа главу российского государства ожидали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае. После рукопожатий сотрудники Федеральной охраны проводили Путина к автомобилю «Аурус».

Визит президента России продлится четыре дня — до 3 сентября. В программе визита: участие 31 августа и 1 сентября в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, где соберутся лидеры более 20 государств. На 2 сентября запланированы переговоры делегаций России и Китая. Также запланированы отдельные переговоры с Си Цзиньпином. 

Завершающим событием станет участие Путина в торжествах 3 сентября, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. На площади Тяньаньмэнь состоится военный парад.

