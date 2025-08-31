Суд в США признал многие тарифы Трампа незаконными

CentralAsia (CA) - Федеральный апелляционный суд в округе Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя большинство пошлин. Об этом 30 августа сообщило издание The Guardian.

Суд указал, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не предоставляет президенту права самостоятельно устанавливать тарифы и налоги — такие решения в большинстве случаев должны принимать Конгресс.

Решение суда во многом подтвердило позицию Федерального суда США по международной торговле, который еще в мае отметил, что полномочия президента в этой сфере не могут быть «неограниченными».

Тем не менее суд постановил, что тарифы останутся в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа возможность обратиться в Верховный суд.

Сам Трамп резко раскритиковал решение, назвав его «ошибочным» и обвинив суд в предвзятости. В соцсети Truth Social он заявил, что отмена тарифов станет «катастрофой для США» и ослабит страну финансово. По словам экс-президента, введенные пошлины защищают американских рабочих и компании, а их отмена «подорвет экономическую безопасность страны».