Токаев и Си Цзиньпин обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Китая

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 30 августа сообщила Акорда.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил китайского лидера за теплый прием и отметил важность участия в саммите.

«Казахстан всецело поддерживает председательство Вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и активно участвует в продвижении ее широкой повестки. Хочу поздравить Вас с 80-летием Победы во Второй мировой войне и 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг всего китайского народа, внесшего огромный вклад в Победу над фашизмом и проявившего беспримерное мужество, подлинный патриотизм и несгибаемую волю, безусловно, заслуживает глубокого уважения и всеобщего признания», — сказал президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что благодаря активной поддержке Си Цзиньпина казахско-китайские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот достиг рекордных $44 млрд.

«Положительная динамика сохраняется и в этом году. Китай – крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Выражаю Вам огромную благодарность за решение открыть Культурный центр Казахстана в Пекине», — отметил Токаев.

В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил казахстанского лидера за участие в саммите ШОС и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, и подтвердил намерение укреплять стратегическое партнерство с Казахстаном.

«Наша вторая встреча в течение всего двух месяцев в полной мере демонстрирует высокий уровень и уникальный характер китайско-казахских отношений. Под Вашим председательством был успешно проведен Второй саммит “Китай – Центральная Азия”. Мы подписали ряд важных документов, заложивших дух китайско-центральноазиатского сотрудничества и открывших новую главу в диалоге Китая и стран Центральной Азии. Мы также достигли новых стратегических договоренностей в китайско-казахских отношениях, придав новый мощный импульс двусторонним контактам. Китай и Казахстан – стратегические партнеры, которых связывают взаимопонимание и взаимное доверие независимо от того, как меняется международная обстановка. Обе страны неизменно следуют принципам добрососедства и дружбы, открытости и взаимовыгодного сотрудничества, а также общему курсу на построение сообщества единой судьбы. Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень», — подчеркнул председатель КНР.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию проектов в сфере транспорта и логистики, энергетики, цифровизации, искусственного интеллекта и сельского хозяйства. Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

