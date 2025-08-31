экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Российские ПВО за ночь сбили 21 БПЛА
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  ПВО России за ночь уничтожили 21 БПЛА. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

  • 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
  • 8 БПЛА – над территорией Ростовской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Белгородской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Брянской области.
