Российские ПВО за ночь сбили 21 БПЛА
- 11:47, 31 августа 2025
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 21 БПЛА. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
- 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
- 8 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- 1 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 1 БПЛА – над территорией Брянской области.
