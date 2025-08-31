Российские ПВО за ночь сбили 21 БПЛА

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 21 БПЛА. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

11 БПЛА – над территорией Волгоградской области,

8 БПЛА – над территорией Ростовской области,

1 БПЛА – над территорией Белгородской области,

1 БПЛА – над территорией Брянской области.