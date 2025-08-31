Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении Тайваня

CentralAsia (CA) - Армения подтвердила свою приверженность принципу «Одного Китая» и выступила против любой формы «независимости Тайваня». Об этом говорится в совместном заявлении об установлении стратегического партнерства между Арменией и Китаем, опубликованном 31 августа на сайте правительства Армении.

«Армянская сторона подтверждает свою позицию в поддержку принципа «Одного Китая», признавая, что в мире существует только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики — единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Армянская сторона решительно выступает против любой формы «независимости Тайваня» и поддерживает усилия Китая по национальному воссоединению», — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что Ереван и Пекин руководствуются принципами мирного сосуществования: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, недопущение агрессии, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода.

«Стороны выступают друг для друга как надежные партнеры, воздерживаясь от действий, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития другой стороны, а также от любых действий, подрывающих взаимное доверие между двумя странами и дружбу между народами», — говорится в заявлении.

В свою очередь Китай «подтверждает свою твердую поддержку политической независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Республики Армения, поддерживает мирную повестку, предложенную армянской стороной».

«Стороны убеждены, что геополитические интриги, провоцирующие конфронтацию, не могут служить никакой цели, и совместно выступают против шагов, дестабилизирующих регион и провоцирующих новую эскалацию», — подчеркивается в документе.

Кроме того, Армения и Китай выразили готовность к дальнейшему увеличению взаимных инвестиций для развития сотрудничества в промышленности, IT-сфере, сельском хозяйстве, энергетике и области искусственного интеллекта.

«Стороны подчеркивают важность сотрудничества в сферах информационных технологий, инноваций и искусственного интеллекта и выражают готовность содействовать созданию инкубационных центров, научно-технологических парков, инновационных центров и совместных исследовательских центров», — говорится в заявлении.